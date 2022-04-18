ЗАМАНА - Первый вице-спикер Народного собрания побывал в Дербенте

Первый вице-спикер Народного собрания побывал в Дербенте

Автор
18 апреля, 2022. Понедельник 00:37
Первый вице-спикер Народного собрания побывал в Дербенте

Накануне первый вице-спикер Народного собрания региона Юрий Левицкий с визитом по работе побывал в Дербенте, информирует "Молодежка".

Первый вице-спикер Народного собрания побывал в Дербенте
Политика

Представители НС вместе с вице-мэром Видади Зейналовым посетили как те объекты, которые уже работают, так и те, где все еще осуществляется модернизация. Так, Юрий Левицкий ознакомился с ремонтом в парке имени Низами Гянджеви. Планируется, что фонтан, который там строится, станет причиной волны повышенного интереса как самих у горожан, так и у многочисленных путешественников.  Подробнее можно прочитать тут.

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top