Представители НС вместе с вице-мэром Видади Зейналовым посетили как те объекты, которые уже работают, так и те, где все еще осуществляется модернизация. Так, Юрий Левицкий ознакомился с ремонтом в парке имени Низами Гянджеви. Планируется, что фонтан, который там строится, станет причиной волны повышенного интереса как самих у горожан, так и у многочисленных путешественников. Подробнее можно прочитать тут.
Первый вице-спикер Народного собрания побывал в Дербенте
- Автор Дарья
- 18 апреля, 2022. Понедельник 00:37
Накануне первый вице-спикер Народного собрания региона Юрий Левицкий с визитом по работе побывал в Дербенте, информирует "Молодежка".
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