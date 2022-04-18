Первый вице-спикер Народного собрания побывал в Дербенте

Представители НС вместе с вице-мэром Видади Зейналовым посетили как те объекты, которые уже работают, так и те, где все еще осуществляется модернизация. Так, Юрий Левицкий ознакомился с ремонтом в парке имени Низами Гянджеви. Планируется, что фонтан, который там строится, станет причиной волны повышенного интереса как самих у горожан, так и у многочисленных путешественников. Подробнее можно прочитать тут.