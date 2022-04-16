Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов заметил, что тема своевременного заключения контрактов по мероприятиям, реализуемым с использованием бюджетных средств, пребывает на особом контроле руководителя региона Сергея Меликова.

Было отмечено, что государственными и муниципальными заказчиками республики в текущем году планируется провести закупки на общую сумму 74,5 млрд рублей, в том числе: государственными заказчиками – 39,6 миллиарда рублей; муниципальными заказчиками – 34,9 миллиарда рублей. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.