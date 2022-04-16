ЗАМАНА - В Дагестане определят единственных подрядчиков для строительства двух крупных объектов водоснабжения

В Дагестане определят единственных подрядчиков для строительства двух крупных объектов водоснабжения

Автор
16 апреля, 2022. Суббота 01:25
В Дагестане определят единственных подрядчиков для строительства двух крупных объектов водоснабжения
В рамках собрания Правительства Дагестана вчера, 15 апреля, была обсуждена тема заключения органами исполнительной власти региона контрактов по мероприятиям, реализуемым с применением бюджетных средств.
В Дагестане определят единственных подрядчиков для строительства двух крупных объектов водоснабжения
Политика

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов заметил, что тема своевременного заключения контрактов по мероприятиям, реализуемым с использованием бюджетных средств, пребывает на особом контроле руководителя региона Сергея Меликова.

Было отмечено, что государственными и муниципальными заказчиками республики в текущем году планируется провести закупки на общую сумму 74,5 млрд рублей, в том числе: государственными заказчиками – 39,6 миллиарда рублей; муниципальными заказчиками – 34,9 миллиарда рублей. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top