«В текущем году мы собираемся обновить 1653 школы. На данный момент с субъектами все соглашения заключены, средства доведены в установленном порядке, но контрактация на местах еще не завершена, она пока идет. Мне бы хотелось обратить внимание лидеров субъектов, что на полноценное осуществление капремонтов у нас есть летний период, в мае завершается учебный год и хотелось бы, чтобы там, где это возможно, открыть школы уже к осени, то есть завершить необходимые работы летом», — отметила Голикова. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.