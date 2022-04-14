ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов доложил Татьяне Голиковой о ходе работ по капитальному ремонту школ республики

Абдулмуслим Абдулмуслимов доложил Татьяне Голиковой о ходе работ по капитальному ремонту школ республики

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14 апреля, 2022. Четверг 13:49
Абдулмуслим Абдулмуслимов доложил Татьяне Голиковой о ходе работ по капитальному ремонту школ республики
Сегодня, 14 апреля, премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в собрании в режиме ВКС под руководством Заместителя Председателя Правительства России Татьяны Голиковой на тему возведения объектов образования и реализации программы по капремонту школ. Татьяна Голикова напомнила, что по заданию главы страны Владимира Путина в России реализуется программа капремонта учебных заведений, на которую каждый год выделяется 66,9 млрд рублей.
Абдулмуслим Абдулмуслимов доложил Татьяне Голиковой о ходе работ по капитальному ремонту школ республики
Политика

«В текущем году мы собираемся обновить 1653 школы. На данный момент с субъектами все соглашения заключены, средства доведены в установленном порядке, но контрактация на местах еще не завершена, она пока идет. Мне бы хотелось обратить внимание лидеров субъектов, что на полноценное осуществление капремонтов у нас есть летний период, в мае завершается учебный год и хотелось бы, чтобы там, где это возможно, открыть школы уже к осени, то есть завершить необходимые работы летом», — отметила Голикова. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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