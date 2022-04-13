ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в пресс-конференции Ростуризма, посвященной развитию новых туристических маршрутов в стране

Сергей Меликов принял участие в пресс-конференции Ростуризма, посвященной развитию новых туристических маршрутов в стране

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13 апреля, 2022. Среда 15:49
Сергей Меликов принял участие в пресс-конференции Ростуризма, посвященной развитию новых туристических маршрутов в стране

Сегодня, 13 апреля, на базе агентства ТАСС прошла пресс-конференция на тему открытия чартерных программ на весенне-летний сезон текущего года.

Сергей Меликов принял участие в пресс-конференции Ростуризма, посвященной развитию новых туристических маршрутов в стране
Политика

О туристических возможностях Дагестана рассказал руководитель региона Сергей Меликов.

Он заметил, что республика с уверенностью ожидает летний сезон, готовясь принять гостей – путешественников со всей страны. «Это большая ответственность для нас, мы рады, что наконец можем говорить о том, что Кавказ отличается не только гостеприимством и красотой природы, но и такой безопасностью, что граждане любыми способами хотят посещать регион и даже приезжать к нам на велосипедах». Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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