Сергей Меликов принял участие в пресс-конференции Ростуризма, посвященной развитию новых туристических маршрутов в стране

О туристических возможностях Дагестана рассказал руководитель региона Сергей Меликов.

Он заметил, что республика с уверенностью ожидает летний сезон, готовясь принять гостей – путешественников со всей страны. «Это большая ответственность для нас, мы рады, что наконец можем говорить о том, что Кавказ отличается не только гостеприимством и красотой природы, но и такой безопасностью, что граждане любыми способами хотят посещать регион и даже приезжать к нам на велосипедах». Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.