Россия начнет последовательно и настойчиво выполнять все намеченные планы в космонавтике, несмотря на давление извне, заявил президент.
Путин сообщил, что Россия возобновит лунную программу
- Автор Дарья
- 12 апреля, 2022. Вторник 11:32
Россия развернет свою лунную программу, речь о запуске автоматического аппарата "Луна-25", сообщил глава страны Владимир Путин.
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