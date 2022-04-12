ЗАМАНА - Путин сообщил, что Россия возобновит лунную программу

Путин сообщил, что Россия возобновит лунную программу

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12 апреля, 2022. Вторник 11:32
Путин сообщил, что Россия возобновит лунную программу

Россия развернет свою лунную программу, речь о запуске автоматического аппарата "Луна-25", сообщил глава страны Владимир Путин.

Путин сообщил, что Россия возобновит лунную программу
Политика

Россия начнет последовательно и настойчиво выполнять все намеченные планы в космонавтике, несмотря на давление извне, заявил президент.

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