На церемонии Владимир Путин был с букетом красных роз. Прощание прошло с участием гвардейцев президентского полка.
Президент Путин простился с лидером ЛДПР Жириновским
- Автор Мадина
- 08 апреля, 2022. Пятница 11:44
Глава России Владимир Путин простился с руководителем партии ЛДПР Владимиром Жириновским, церемония прощания с депутатом проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве, информирует РИА Новости.
Депутат скончался 6 апреля после сложной и долгой болезни. Ему было 75 лет.
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