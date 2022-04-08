ЗАМАНА - Президент Путин простился с лидером ЛДПР Жириновским

Президент Путин простился с лидером ЛДПР Жириновским

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08 апреля, 2022. Пятница 11:44
Президент Путин простился с лидером ЛДПР Жириновским
Глава России Владимир Путин простился с руководителем партии ЛДПР Владимиром Жириновским, церемония прощания с депутатом проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве, информирует РИА Новости.
Президент Путин простился с лидером ЛДПР Жириновским
Политика

На церемонии Владимир Путин был с букетом красных роз. Прощание прошло с участием гвардейцев президентского полка.

Депутат скончался 6 апреля после сложной и долгой болезни. Ему было 75 лет. 
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