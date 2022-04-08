ЗАМАНА - Глава Дагестана направил гуманитарную помощь жителям Донбасса и подарки военнослужащим 102 бригады

Глава Дагестана направил гуманитарную помощь жителям Донбасса и подарки военнослужащим 102 бригады

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08 апреля, 2022. Пятница 11:38
Глава Дагестана направил гуманитарную помощь жителям Донбасса и подарки военнослужащим 102 бригады

Руководитель РД Сергей Меликов направил гуманитарную помощь жителям Донбасса и подарки военнослужащим 102-й отдельной бригады оперативного назначения.

Глава Дагестана направил гуманитарную помощь жителям Донбасса и подарки военнослужащим 102 бригады
Политика

Были доставлены продукты и средства первой необходимости. Также были отправлены подарки дагестанским военным, в данный момент принимающим участие в специальной военной операции на территории Украины.

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