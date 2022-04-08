ЗАМАНА - В Минэкономики РФ прокомментировали встречу Президента страны с Главой Дагестана

В Минэкономики РФ прокомментировали встречу Президента страны с Главой Дагестана

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08 апреля, 2022. Пятница 09:23
В Минэкономики РФ прокомментировали встречу Президента страны с Главой Дагестана

В среду, 6 апреля, прошла встреча президента РФ Владимира Путина с руководителем РД Сергеем Меликовым.

В Минэкономики РФ прокомментировали встречу Президента страны с Главой Дагестана
Политика

Как заметили в пресс-службе Минэкономики страны, самые важные вопросы для республики нашли отражение в стратегии развития региона и в модели экономразвития. «И теперь регион приступает к конкретным шагам. Это прежде всего проблемы энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Дагестан защитил проект и получил инфраструктурный кредит. Это своего рода отправная точка в решении указанных вопросов. Вместе с тем субъект активно принимает участие в реализации программы развития СКФО. Активную работу мы видим также и в части продвижения разных инвестпроектов. Нужно заметить, что Правительством страны одобрен ряд важных проектов. Например, план комплексного развития самого древнего города страны Дербента», — отмечает ведомство.

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