Как заметили в пресс-службе Минэкономики страны, самые важные вопросы для республики нашли отражение в стратегии развития региона и в модели экономразвития. «И теперь регион приступает к конкретным шагам. Это прежде всего проблемы энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Дагестан защитил проект и получил инфраструктурный кредит. Это своего рода отправная точка в решении указанных вопросов. Вместе с тем субъект активно принимает участие в реализации программы развития СКФО. Активную работу мы видим также и в части продвижения разных инвестпроектов. Нужно заметить, что Правительством страны одобрен ряд важных проектов. Например, план комплексного развития самого древнего города страны Дербента», — отмечает ведомство.
В Минэкономики РФ прокомментировали встречу Президента страны с Главой Дагестана
- Автор Мадина
- 08 апреля, 2022. Пятница 09:23
В среду, 6 апреля, прошла встреча президента РФ Владимира Путина с руководителем РД Сергеем Меликовым.
Последнее от Мадина
- Сотрудники ЦСОН в Махачкале доставили 20 пожилых граждан из пригородов на медобследование
- ВОЗ предупредила о распространении самого заразного штамма коронавируса ХЕ
- «Тор: Любовь и гром» поставил рекорд по отсутствию трейлера перед премьерой фильма
- Returnal стала игрой года по версии BAFTA 2022
- Дагестанцы смогут закупить газоиспользующее оборудование за счет средств республиканского бюджета