В Минэкономики РФ прокомментировали встречу Президента страны с Главой Дагестана

Как заметили в пресс-службе Минэкономики страны, самые важные вопросы для республики нашли отражение в стратегии развития региона и в модели экономразвития. «И теперь регион приступает к конкретным шагам. Это прежде всего проблемы энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Дагестан защитил проект и получил инфраструктурный кредит. Это своего рода отправная точка в решении указанных вопросов. Вместе с тем субъект активно принимает участие в реализации программы развития СКФО. Активную работу мы видим также и в части продвижения разных инвестпроектов. Нужно заметить, что Правительством страны одобрен ряд важных проектов. Например, план комплексного развития самого древнего города страны Дербента», — отмечает ведомство.