ЗАМАНА - Заместителем министра юстиции Дагестана назначена Рабият Закавова

Заместителем министра юстиции Дагестана назначена Рабият Закавова

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07 апреля, 2022. Четверг 15:11
Заместителем министра юстиции Дагестана назначена Рабият Закавова

Рабият Закавова заняла пост заместителя руководителя министерства юстиции Дагестана. Постановление об этом 6 марта подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Заместителем министра юстиции Дагестана назначена Рабият Закавова
Политика

42-летняя жительница Махачкалы, получила диплом юридического факультета ДГУ, работала в региональном ОМОНе, прокуратуре региона и Останкинском районном суде Москвы. Далее она работала в Минюсте, а в феврале 2016 года заняла пост заместителя руководителя ведомства и успела несколько месяцев проработать под руководством Ханлара Пашабекова – он стал главой министерства в апреле (вчера он снова возглавил ведомство в статусе врио).

В середине марта 2022 года Рабият Закавова заняла должность заместителя директора управления лидера РД по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам.

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