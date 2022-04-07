Заместителем министра юстиции Дагестана назначена Рабият Закавова

42-летняя жительница Махачкалы, получила диплом юридического факультета ДГУ, работала в региональном ОМОНе, прокуратуре региона и Останкинском районном суде Москвы. Далее она работала в Минюсте, а в феврале 2016 года заняла пост заместителя руководителя ведомства и успела несколько месяцев проработать под руководством Ханлара Пашабекова – он стал главой министерства в апреле (вчера он снова возглавил ведомство в статусе врио).

В середине марта 2022 года Рабият Закавова заняла должность заместителя директора управления лидера РД по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам.