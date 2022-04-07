ЗАМАНА - Министр юстиции Дагестана освобождён от поста по собственному желанию

Министр юстиции Дагестана освобождён от поста по собственному желанию

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07 апреля, 2022. Четверг 13:46
Министр юстиции Дагестана освобождён от поста по собственному желанию

Руководитель министерства юстиции РД Казимагомед Сефикурбанов ушел с поста по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня, 7 апреля.

Министр юстиции Дагестана освобождён от поста по собственному желанию
Политика

Временно исполняющим обязанности руководителя министерства стал Ханлар Пашабеков.

Стоит заметить, что Сефикурбанов пребывал на посту министра с ноября 2018 года.

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