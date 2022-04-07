Временно исполняющим обязанности руководителя министерства стал Ханлар Пашабеков.
Стоит заметить, что Сефикурбанов пребывал на посту министра с ноября 2018 года.
Руководитель министерства юстиции РД Казимагомед Сефикурбанов ушел с поста по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня, 7 апреля.
Временно исполняющим обязанности руководителя министерства стал Ханлар Пашабеков.
Стоит заметить, что Сефикурбанов пребывал на посту министра с ноября 2018 года.
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