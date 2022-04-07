ЗАМАНА - Заур Аскендеров провел совещание с главами районов республики

Заур Аскендеров провел совещание с главами районов республики

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07 апреля, 2022. Четверг 10:51
Заур Аскендеров провел совещание с главами районов республики

Председатель Парламента Заур Аскендеров провел собрание с руководителями районов Дагестана. Они обсудили исполнение в регионе проекта по капремонту школ.

Заур Аскендеров провел совещание с главами районов республики
Политика

В 2022 году проект реализуется в 41 муниципалитете, ремонт осуществят в 210 зданиях. Качество работ будет на контроле у депутатов, указ об этом Председатель НС региона подписал еще в феврале текущего года. Парламентарии же сейчас обдумывают проблему того, что после заключения соглашения подрядчики отдают объект в субаренду более мелким компаниям, из-за чего затягивается сам ремонт.

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