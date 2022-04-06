«Из 170 миллиарда рублей, заложенных на программу, около 40% — частные инвестиции. Это проект жилищного строительства, развития коммунальной инфраструктуры, туристического кластера. Мы надеемся, что программа предоставит новые рабочие места для граждан», – информировал лидер региона.
Сергей Меликов доложил Путину о программе развития Дербента
- Автор Мадина
- 06 апреля, 2022. Среда 15:48
Руководитель РД Сергей Меликов рассказал Владимиру Путину о программе развития Дербента. Как он сообщил, это комплексная программа, инициатором которой является сенатор Сулейман Керимов.
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