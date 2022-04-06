ЗАМАНА - Сергей Меликов доложил Путину о программе развития Дербента

Сергей Меликов доложил Путину о программе развития Дербента

Автор
06 апреля, 2022. Среда 15:48
Сергей Меликов доложил Путину о программе развития Дербента

Руководитель РД Сергей Меликов рассказал Владимиру Путину о программе развития Дербента. Как он сообщил, это комплексная программа, инициатором которой является сенатор Сулейман Керимов.

Сергей Меликов доложил Путину о программе развития Дербента
Политика

«Из 170 миллиарда рублей, заложенных на программу, около 40% — частные инвестиции. Это проект жилищного строительства, развития коммунальной инфраструктуры, туристического кластера. Мы надеемся, что программа предоставит новые рабочие места для граждан», – информировал лидер региона.

Прочитано 47 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top