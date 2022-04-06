Президент страны обсудил с руководителем республики различные важные вопросы, например, коронавирус, экономическую обстановку, сельское хозяйство, водоснабжение и развитие Дербента. Полный текст можно прочитать на сайте Главы РД,
Президент РФ Владимир Путин встретился с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым
- Автор Мадина
- 06 апреля, 2022. Среда 14:14
Владимир Путин провёл рабочую встречу с лидером Дагестана Сергеем Меликовым. Они обсудили социально-экономические вопросы региона.
Последнее от Мадина
- Школы Республики Дагестан перейдут на РЕД ОС
- Абдурахман Чураев: «Продовольственная безопасность Дагестана не вызывает опасений»
- Ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский
- Разъяснение норм федерального законодательства об ответственности за финансирование терроризма
- Разъяснение норм федерального законодательства об ответственности за оказание финансовой поддержки террористическим и экстремистским организациям