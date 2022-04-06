ЗАМАНА - Президент РФ Владимир Путин встретился с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым

Президент РФ Владимир Путин встретился с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым

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06 апреля, 2022. Среда 14:14
Президент РФ Владимир Путин встретился с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым

Владимир Путин провёл рабочую встречу с лидером Дагестана Сергеем Меликовым. Они обсудили социально-экономические вопросы региона.

Президент РФ Владимир Путин встретился с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым
Политика

Президент страны обсудил с руководителем республики различные важные вопросы, например, коронавирус, экономическую обстановку, сельское хозяйство, водоснабжение и развитие Дербента. Полный текст можно прочитать на сайте Главы РД,

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