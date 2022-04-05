Почтив минутой молчания память погибших военнослужащих, руководитель региона выразил искренние соболезнования их семьям. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана
Сергей Меликов встретился с семьями дагестанских военнослужащих, погибших в специальной военной операции
- Автор Мадина
- 05 апреля, 2022. Вторник 08:00
Вчера, 4 апреля, прошла ещё одна встреча руководителя РД с членами семей дагестанских военных, отдавших жизнь при исполнении долга в ходе специальной военной операции в Украине. Перед началом мероприятия Меликов возложил цветы к портретам погибших дагестанцев.