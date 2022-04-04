ЗАМАНА - Султан Хамзаев награждён грамотой Владимира Путина

Султан Хамзаев награждён грамотой Владимира Путина

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04 апреля, 2022. Понедельник 13:16
Султан Хамзаев награждён грамотой Владимира Путина

Депутат ГосДумы России Султан Хамзаев, который работает в комитете по безопасности и противодействию коррупции, получил почётную грамоту от главы Российской Федерации Владимира Путина.

Султан Хамзаев награждён грамотой Владимира Путина
Политика

Депутат получил награду за активную общественную работу.

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