ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил школу-интернат для детей-сирот в Махачкале

Сергей Меликов посетил школу-интернат для детей-сирот в Махачкале

Автор
03 апреля, 2022. Воскресенье 18:33
Сергей Меликов посетил школу-интернат для детей-сирот в Махачкале

Сегодня, 3 апреля, руководитель РД Сергей Меликов посетил в Махачкале Школу-интернат для детей-сирот и детей, которые живут без попечения родителей.

Сергей Меликов посетил школу-интернат для детей-сирот в Махачкале
Политика

Руководитель школы Малик Гаджиев показал лидеру республики жилые и учебные помещения: учебный корпус, спальни, врачебный кабинет, столовую, спортивный зал и кабинеты труда. Для развития школьников в интернате работают спортивные секции и 20 тематических кружков. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 52 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top