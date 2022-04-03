Руководитель школы Малик Гаджиев показал лидеру республики жилые и учебные помещения: учебный корпус, спальни, врачебный кабинет, столовую, спортивный зал и кабинеты труда. Для развития школьников в интернате работают спортивные секции и 20 тематических кружков. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Сергей Меликов посетил школу-интернат для детей-сирот в Махачкале
- Автор Мадина
- 03 апреля, 2022. Воскресенье 18:33
Сегодня, 3 апреля, руководитель РД Сергей Меликов посетил в Махачкале Школу-интернат для детей-сирот и детей, которые живут без попечения родителей.
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