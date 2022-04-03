Начиная заседание, Меликов подчеркнул, что всех этих людей объединяет безоговорочная готовность исполнять свой долг в час, когда отечество в них нуждалось, решая тяжелые задачи по защите национальных интересов России, жизни и здоровья людей.Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Сергей Меликов: «Наш долг – сделать все возможное, чтобы люди чувствовали и понимали, что их подвиг не забыт»
- Автор Мадина
- 03 апреля, 2022. Воскресенье 03:33
Вчера, 2 апреля, под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло собрание на темы оказания мер социальной помощи ветеранам афганских событий, гражданам, которые пострадали от воздействия радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, россиянам, участвующим в боевых действиях в составе отрядов самообороны в августе-сентябре 1999 года.
Последнее от Мадина
- Заместитель главреда республиканской газеты "Вести Агула" прокомментировал выступление Сергея Меликова на сессии Народного собрания
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России
- Предприятиям Дагестана предоставят отсрочку платежа по налогу на прибыль
- Минфин РФ поддержит Дагестан в вопросах развития виноградарства и модернизации таможенных пунктов пропуска
- Сегодня в рамках подготовки к проведению ЕГЭ среди родителей выпускников проходит Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»