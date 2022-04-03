Сергей Меликов: «Наш долг – сделать все возможное, чтобы люди чувствовали и понимали, что их подвиг не забыт»

Автор Мадина

Вчера, 2 апреля, под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло собрание на темы оказания мер социальной помощи ветеранам афганских событий, гражданам, которые пострадали от воздействия радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, россиянам, участвующим в боевых действиях в составе отрядов самообороны в августе-сентябре 1999 года.