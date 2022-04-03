ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Наш долг – сделать все возможное, чтобы люди чувствовали и понимали, что их подвиг не забыт»

Сергей Меликов: «Наш долг – сделать все возможное, чтобы люди чувствовали и понимали, что их подвиг не забыт»

Автор
03 апреля, 2022. Воскресенье 03:33
Сергей Меликов: «Наш долг – сделать все возможное, чтобы люди чувствовали и понимали, что их подвиг не забыт»

Вчера, 2 апреля, под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло собрание на темы оказания мер социальной помощи ветеранам афганских событий, гражданам, которые пострадали от воздействия радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, россиянам, участвующим в боевых действиях в составе отрядов самообороны в августе-сентябре 1999 года.

Сергей Меликов: «Наш долг – сделать все возможное, чтобы люди чувствовали и понимали, что их подвиг не забыт»
Политика

Начиная заседание, Меликов подчеркнул, что всех этих людей объединяет безоговорочная готовность исполнять свой долг в час, когда отечество в них нуждалось, решая тяжелые задачи по защите национальных интересов России, жизни и здоровья людей.

Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 37 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top