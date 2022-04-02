ЗАМАНА - На совещании под руководством Сергея Меликова обсудили празднование юбилея Р. Гамзатова

На совещании под руководством Сергея Меликова обсудили празднование юбилея Р. Гамзатова

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02 апреля, 2022. Суббота 01:36
На совещании под руководством Сергея Меликова обсудили празднование юбилея Р. Гамзатова

Вчера, 1 апреля, прошло собрание под руководством руководителя РД Сергея Меликова на тему проведения мероприятий, посвященных празднованию 100-летия народного классика региона Расула Гамзатова в 2023 году.

На совещании под руководством Сергея Меликова обсудили празднование юбилея Р. Гамзатова
Политика

Поприветствовав участников совещания, Меликов заметил, что, хотя мероприятие и носит плановый характер, реалии нынешнего времени придают ему еще большую актуальность. Он напомнил, что, учитывая большой вклад поэта в культуру России, летом 2021 года было издано постановление Президента РФ «О праздновании 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова», во исполнение которого сформирован федеральный оргкомитет по подготовке и проведению празднования столетия классика.  Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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