"За плечами нашего премьера серьезный путь, он многое сделал, но впереди ещё больше работы. Считаю, что под его руководством в регионе будут выполнены многие масштабные цели, способствующие росту экономики. Они позволят обеспечить жителей республики качественным образованием, медицинской помощью и рабочими местами", — заметил Меликов. Полный текст поздравления можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Сергей Меликов поздравил Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова с днём рождения
- Автор Мадина
- 01 апреля, 2022. Пятница 13:52
Руководитель РД поздравил премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова с днём рождения.
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