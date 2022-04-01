Сергей Меликов поздравил Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова с днём рождения

"За плечами нашего премьера серьезный путь, он многое сделал, но впереди ещё больше работы. Считаю, что под его руководством в регионе будут выполнены многие масштабные цели, способствующие росту экономики. Они позволят обеспечить жителей республики качественным образованием, медицинской помощью и рабочими местами", — заметил Меликов. Полный текст поздравления можно прочитать на сайте Главы Дагестана.