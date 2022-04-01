Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов о выступлении главы РД на сессии Народного Собрания

"Сергей Меликов в очередной раз продемонстрировал свои глубокие знания о реальном состоянии дел во всех направлениях жизни Дагестана, о каждой области в отдельности. Несмотря на то, что еще не до конца решены проблемы, накапливаемые и ухудшающиеся годами, на то, что нынешняя ситуация приносит нашему региону и отечеству целый ряд серьезных вызовов, очевидно, что у лидера республики Сергея Алимовича Меликова есть понимание того, как решать эти задачи своевременно и качественно", — отметил депутат.