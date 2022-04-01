ЗАМАНА - Депутат Гос. Думы Джамаладин Гасанов прокомментировал выступление главы РД

Депутат Гос. Думы Джамаладин Гасанов прокомментировал выступление главы РД

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01 апреля, 2022. Пятница 11:27
Депутат Гос. Думы Джамаладин Гасанов прокомментировал выступление главы РД

Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов прокоментировал выступления Руководителя РД на сессии НС РД, которое прошло в четверг 31 марта .

Депутат Гос. Думы Джамаладин Гасанов прокомментировал выступление главы РД
Политика

«Глава Дагестана еще раз показал насколько детально, до мельчайших подробностей, он владеет информацией о реальном состоянии дел во всех направлениях жизнедеятельности республики и каждой отрасли в отдельности. И несмотря на то, что еще не до конца решены ряд проблем которые накапливались и усугублялись десятилетиями, на то, что сегодняшняя ситуация тоже приносит нашей республике и стране целый ряд серьезных вызовов, очевидно, что у Главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова есть понимание того, как решать эти задачи оперативно, качественно и в кратчайшие сроки».

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