«Глава Дагестана еще раз показал насколько детально, до мельчайших подробностей, он владеет информацией о реальном состоянии дел во всех направлениях жизнедеятельности республики и каждой отрасли в отдельности. И несмотря на то, что еще не до конца решены ряд проблем которые накапливались и усугублялись десятилетиями, на то, что сегодняшняя ситуация тоже приносит нашей республике и стране целый ряд серьезных вызовов, очевидно, что у Главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова есть понимание того, как решать эти задачи оперативно, качественно и в кратчайшие сроки».
Депутат Гос. Думы Джамаладин Гасанов прокомментировал выступление главы РД
- Автор Осман
- 01 апреля, 2022. Пятница 11:27
Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов прокоментировал выступления Руководителя РД на сессии НС РД, которое прошло в четверг 31 марта .
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