Следуя указу, на земельном участке площадью 5 000 кв. м, который находится в Махачкалинском микрорайоне «Ветеран» (ул. Ветеранская 10-я, 4) запланировано строительство дневного центра для детей и молодых граждан с инвалидностью.
Руководитель РД Сергей Меликов своим постановлением передал Дагестанской региональной общественной организации помощи инвалидам «Жизнь без слёз» в аренду участок земли без осуществления торгов.
Следуя указу, на земельном участке площадью 5 000 кв. м, который находится в Махачкалинском микрорайоне «Ветеран» (ул. Ветеранская 10-я, 4) запланировано строительство дневного центра для детей и молодых граждан с инвалидностью.
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