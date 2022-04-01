ЗАМАНА - Сергей Меликов передал земельный участок под постройку центра для инвалидов

Сергей Меликов передал земельный участок под постройку центра для инвалидов

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01 апреля, 2022. Пятница 09:41
Сергей Меликов передал земельный участок под постройку центра для инвалидов

Руководитель РД Сергей Меликов своим постановлением передал Дагестанской региональной общественной организации помощи инвалидам «Жизнь без слёз» в аренду участок земли без осуществления торгов.

Сергей Меликов передал земельный участок под постройку центра для инвалидов
Политика

Следуя указу, на земельном участке площадью 5 000 кв. м, который находится в Махачкалинском микрорайоне «Ветеран» (ул. Ветеранская 10-я, 4) запланировано строительство дневного центра для детей и молодых граждан с инвалидностью.

 

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