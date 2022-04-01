ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в открытии Центра управления дорожным движением

Сергей Меликов принял участие в открытии Центра управления дорожным движением

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01 апреля, 2022. Пятница 01:50
Сергей Меликов принял участие в открытии Центра управления дорожным движением

Вчера, 31 марта, в Махачкале прошло официальное открытие Центра управления дорожным движением, в котором поучаствовал руководитель региона Сергей Меликов.

Сергей Меликов принял участие в открытии Центра управления дорожным движением
Политика

О деятельности нового центра и его возможностях сообщил представитель группы компаний «Урбантех» - создатель системы Игорь Канатченко. Он рассказал, что данная система – это единый республиканский центр компетенций по использованию и развитию интеллектуальной транспортной системы региона, который позволит в режиме реального времени мониторить загруженность улиц, управлять движением на перекрестках и местах основного скопления автомобилей, вовремя реагировать на аварии и контролировать качество работы общественного транспорта. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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