«Во всех перспективных субъектах водоканалы являются серьезными инвесторами в реализации разных целей. То есть эти компании динамично развиваются. А в Дагестане почти все водоканалы являются или банкротами, или пребывают в шаге от такого состояния. […]. Они у нас все [водоканалы] находятся в плачевном состоянии. Решение здесь одно – объединить область ЖКХ под регионального оператора», – заявил Меликов.
Глава Дагестана назвал «плачевным» состояние водоканалов республики
- Автор Мадина
- 31 марта, 2022. Четверг 14:07
Водоканалы Дагестана пребывают на данный момент в плачевном состоянии, подчеркнул лидер региона Сергей Меликов в своем выступлении перед Народным Собранием РД.
Последнее от Мадина
- Тест на коронавирус могут отменить для россиян, которые попадают в страну по суше
- За сутки в России госпитализированы 3855 граждан с коронавирусом
- Сергей Меликов поблагодарил медиков региона за борьбу с COVID-19
- Вышел документальный фильм о Дагестане «Гора языков»
- Меликов: «Мы искренно скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений»