ЗАМАНА - Глава Дагестана назвал «плачевным» состояние водоканалов республики

Глава Дагестана назвал «плачевным» состояние водоканалов республики

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31 марта, 2022. Четверг 14:07
Глава Дагестана назвал «плачевным» состояние водоканалов республики

Водоканалы Дагестана пребывают на данный момент в плачевном состоянии, подчеркнул лидер региона Сергей Меликов в своем выступлении перед Народным Собранием РД.

Глава Дагестана назвал «плачевным» состояние водоканалов республики
Политика

«Во всех перспективных субъектах водоканалы являются серьезными инвесторами в реализации разных целей. То есть эти компании динамично развиваются. А в Дагестане почти все водоканалы являются или банкротами, или пребывают в шаге от такого состояния. […]. Они у нас все [водоканалы] находятся в плачевном состоянии. Решение здесь одно – объединить область ЖКХ под регионального оператора», – заявил Меликов.

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