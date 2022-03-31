Глава Дагестана назвал «плачевным» состояние водоканалов республики

«Во всех перспективных субъектах водоканалы являются серьезными инвесторами в реализации разных целей. То есть эти компании динамично развиваются. А в Дагестане почти все водоканалы являются или банкротами, или пребывают в шаге от такого состояния. […]. Они у нас все [водоканалы] находятся в плачевном состоянии. Решение здесь одно – объединить область ЖКХ под регионального оператора», – заявил Меликов.