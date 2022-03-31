«Как и во все времена, в составе подразделений, которые исполняют самые тяжелые боевые задачи на передовой, достойное место занимают военнослужащие, офицеры, руководители, генералы-выходцы из нашего региона. Они демонстрируют свойственное для жителей Дагестана мужество, отвагу, героизм», – подчеркнул Сергей Меликов. Подробнее можно прочитать тут.
Меликов: «Мы искренно скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений»
- Автор Мадина
- 31 марта, 2022. Четверг 11:53
Руководитель РД Сергей Меликов начал выступление в Народном Собрании региона с минуты молчания в память о погибших в ходе спецоперации на Украине, информирует агентство РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- Сергей Меликов: «Мы искренно скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений»
- Глава РД: «Экономика региона в 2021 году сохранила положительную динамику»
- Сергей Меликов: «Экономика Дагестана в 2021 году сохранила положительную динамику»
- Боец UFC Мокаев стал обладателем фиолетового пояса по джиу-джитсу
- Глава ВОЗ предупредил, что COVID-19 не станет последней пандемией