ЗАМАНА - Меликов: «Мы искренно скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений»

Меликов: «Мы искренно скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений»

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31 марта, 2022. Четверг 11:53
Меликов: «Мы искренно скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений»

Руководитель РД Сергей Меликов начал выступление в Народном Собрании региона с минуты молчания в память о погибших в ходе спецоперации на Украине, информирует агентство РИА "Дагестан".

Меликов: «Мы искренно скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений»
Политика

«Как и во все времена, в составе подразделений, которые исполняют самые тяжелые боевые задачи на передовой, достойное место занимают военнослужащие, офицеры, руководители, генералы-выходцы из нашего региона. Они демонстрируют свойственное для жителей Дагестана мужество, отвагу, героизм», – подчеркнул Сергей Меликов. Подробнее можно прочитать тут.

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