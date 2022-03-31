Меликов: «Мы искренно скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений»

Автор Мадина

Руководитель РД Сергей Меликов начал выступление в Народном Собрании региона с минуты молчания в память о погибших в ходе спецоперации на Украине, информирует агентство РИА "Дагестан".