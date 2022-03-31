«Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности вырос на 4,6%. Рост поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона составил 9 миллиардов рублей или 119 процентов», – заметил лидер региона в своем выступлении на 9 сессии НС Дагестана. Как он заметил, на 5,2 процента увеличилось промышленное производство, а производство сельскохозяйственных товаров – на 0,5 процента. Подробнее можно прочитать тут.
Глава РД: «Экономика региона в 2021 году сохранила положительную динамику»
- Автор Мадина
- 31 марта, 2022. Четверг 11:44
Руководитель РД Сергей Меликов сообщил, что экономика региона в прошлом году сохранила положительную динамику по темпам роста главных показателей социально-экономического развития в сравнении с 2020 годом.
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