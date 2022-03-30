Премьер-министр РФ подписал постановление о параллельном импорте

«Задача алгоритма — удовлетворить спрос на товары, которые содержат в себе результаты интеллектуальной деятельности», — заявил премьер на собрании президиума правительственной комиссии по повышению стабильности российской экономики в условиях западных ограничений. Мишустин напомнил, что в прошлом на территории страны нельзя было совершить продажу без разрешения правообладателя.

Он отметил, что список товаров, которые можно будет ввозить в России таким образом, назовет Минпромышленности по предложениям отраслевых ведомств.