ЗАМАНА - Булач Чанкалаев оставил пост заместителя мэра Южно-Сухокумска

Булач Чанкалаев оставил пост заместителя мэра Южно-Сухокумска

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30 марта, 2022. Среда 14:14
Булач Чанкалаев оставил пост заместителя мэра Южно-Сухокумска

Известный в Дагестане общественный деятель Булач Чанкалаев оставил должность заместителя руководителя Южно-Сухокумска, проработав на этом посту около полутора месяцев. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, пишет "АиФ-Дагестан".

Булач Чанкалаев оставил пост заместителя мэра Южно-Сухокумска
Политика

Чанкалаев занял должность заместителя мэра Южно-Сухокумска в середине февраля. Однако депутаты городского собрания сообщили в прокуратуру о несоответствии нового вице-мэра квалификационным требованиям. Следуя закону «О муниципальной службе в РД», для назначения на такой пост необходимо не менее 4 лет стажа муниципальной службы. Чанкалаев же работал в этой сфере всего 2,5.

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