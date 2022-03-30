Булач Чанкалаев оставил пост заместителя мэра Южно-Сухокумска

Известный в Дагестане общественный деятель Булач Чанкалаев оставил должность заместителя руководителя Южно-Сухокумска, проработав на этом посту около полутора месяцев. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, пишет "АиФ-Дагестан".

Чанкалаев занял должность заместителя мэра Южно-Сухокумска в середине февраля. Однако депутаты городского собрания сообщили в прокуратуру о несоответствии нового вице-мэра квалификационным требованиям. Следуя закону «О муниципальной службе в РД», для назначения на такой пост необходимо не менее 4 лет стажа муниципальной службы. Чанкалаев же работал в этой сфере всего 2,5.