ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Мы будем вовлекать земли федерального значения в крупные инвестиционные программы»

Сергей Меликов: «Мы будем вовлекать земли федерального значения в крупные инвестиционные программы»

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30 марта, 2022. Среда 08:17
Сергей Меликов: «Мы будем вовлекать земли федерального значения в крупные инвестиционные программы»

По итогам пленарного собрания Региональной конференции «Совершенствование государственного управления в области земельно-имущественных отношений» лидер РД Сергей Меликов ответил на вопросы журналистов.

Сергей Меликов: «Мы будем вовлекать земли федерального значения в крупные инвестиционные программы»
Политика

Отвечая на вопрос о реализации в регионе больших инвестпроектов в условиях недостатка в муниципалитетах свободных участков, руководитель субъекта заметил, что, так и есть, в республике вопросы, которые связаны с земельно-имущественными отношениями, на протяжении долгих лет становятся камнем преткновения для реализации больших инвестпроектов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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