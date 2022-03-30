Сергей Меликов: «Мы будем вовлекать земли федерального значения в крупные инвестиционные программы»

Отвечая на вопрос о реализации в регионе больших инвестпроектов в условиях недостатка в муниципалитетах свободных участков, руководитель субъекта заметил, что, так и есть, в республике вопросы, которые связаны с земельно-имущественными отношениями, на протяжении долгих лет становятся камнем преткновения для реализации больших инвестпроектов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.