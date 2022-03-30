Отвечая на вопрос о реализации в регионе больших инвестпроектов в условиях недостатка в муниципалитетах свободных участков, руководитель субъекта заметил, что, так и есть, в республике вопросы, которые связаны с земельно-имущественными отношениями, на протяжении долгих лет становятся камнем преткновения для реализации больших инвестпроектов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Сергей Меликов: «Мы будем вовлекать земли федерального значения в крупные инвестиционные программы»
- Автор Мадина
- 30 марта, 2022. Среда 08:17
По итогам пленарного собрания Региональной конференции «Совершенствование государственного управления в области земельно-имущественных отношений» лидер РД Сергей Меликов ответил на вопросы журналистов.
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