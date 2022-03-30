ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов на форуме в СКФО рассказал о принимаемых в республике мерах по поддержке экономики

Абдулмуслим Абдулмуслимов на форуме в СКФО рассказал о принимаемых в республике мерах по поддержке экономики

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30 марта, 2022. Среда 01:39
Абдулмуслим Абдулмуслимов на форуме в СКФО рассказал о принимаемых в республике мерах по поддержке экономики
На базе Форума «Северный Кавказ – 2022: меры по повышению стабильности экономики в условиях санкций» прошло заседание на тему обеспечения устойчивости экономики в СКФО.
Абдулмуслим Абдулмуслимов на форуме в СКФО рассказал о принимаемых в республике мерах по поддержке экономики
Политика

Открывая собрание, Юрий Чайка отметил, что регионы округа, как и остальные субъекты России, в круглосуточном режиме трудятся над уменьшением последствий от введенных западными странами санкций. В каждом регионе есть свои особенности экономического развития и, соответственно, наиболее пострадавшие сферы. В то же время есть и свои новаторские пути решения поставленных главой РФ задач. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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