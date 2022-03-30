Открывая собрание, Юрий Чайка отметил, что регионы округа, как и остальные субъекты России, в круглосуточном режиме трудятся над уменьшением последствий от введенных западными странами санкций. В каждом регионе есть свои особенности экономического развития и, соответственно, наиболее пострадавшие сферы. В то же время есть и свои новаторские пути решения поставленных главой РФ задач. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.