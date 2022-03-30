Деятельность форума после пленарного собрания продолжилась в формате «круглых столов», на которых участники обсудили темы развития экономики по следующим сферам: строительство, транспорт, туризм, промышленность, сельское хозяйство, инвестиции. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
Дагестан представил предложения по развитию экономики СКФО в условиях внешних санкций
- Автор Мадина
- 30 марта, 2022. Среда 00:29
Форум «Северный Кавказ – 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций» прошел вчера, 28 марта, в Пятигорске. Представителей Дагестана возглавил премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
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