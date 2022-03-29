На встрече были обсуждены темы текущего статуса и промежуточных результатов по исполнению государственного контракта на «Создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Махачкалинской агломерации 2021–2023 г», вопросы оптимизации дорожного движения и контроля дорожно-транспортной ситуации в Махачкале, а также потенциального применения комплексных систем безопасности дорожного движения в регионе. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.