ЗАМАНА - Ход развития интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской агломерации рассмотрели в Правительстве региона

Ход развития интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской агломерации рассмотрели в Правительстве региона

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29 марта, 2022. Вторник 01:20
Ход развития интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской агломерации рассмотрели в Правительстве региона
Вчера, 28 марта, заместитель премьер-министра Дагестана Ризван Газимагомедов встретился с руководством группы компаний «УрбанТех» – гендиректором Андреем Денисенковым и коммерческим директором Даниилом Хазовым.
Ход развития интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской агломерации рассмотрели в Правительстве региона
Политика

На встрече были обсуждены темы текущего статуса и промежуточных результатов по исполнению государственного контракта на «Создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Махачкалинской агломерации 2021–2023 г», вопросы оптимизации дорожного движения и контроля дорожно-транспортной ситуации в Махачкале, а также потенциального применения комплексных систем безопасности дорожного движения в регионе. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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