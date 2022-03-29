В Дагестане обновят 315 сельских отделений «Почты России»

Они обсудили тему выполнения поручений президента РФ Владимира Путина по обновлению и приведению в нормативное состояние до 2025 года отделений почтовой связи, находящихся в сельской местности. В общем на территории Дагестана работает 570 отделений почты России.

Для восполнения недостатка социальной инфраструктуры в сельской местности «Почта России» запланировала серьезную модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений и других мест почтовой связи. В проект включены 315 объектов в регионе. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.