Путин рассказал о работе с ЕС по взаимному признанию вакцин от коронавируса

Автор Мадина

Отсутствие взаимного признания препаратов от COVID-19 и сертификатов между Россией и Европейским союзом (ЕС) не помогает активизации контактов в области бизнеса, подчеркнул глава РФ Владимир Путин в ходе переговоров с предпринимателями Италии, информирует ТАСС.