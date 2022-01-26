ЗАМАНА - Путин рассказал о работе с ЕС по взаимному признанию вакцин от коронавируса

Путин рассказал о работе с ЕС по взаимному признанию вакцин от коронавируса

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26 января, 2022. Среда 16:05
Путин рассказал о работе с ЕС по взаимному признанию вакцин от коронавируса

Отсутствие взаимного признания препаратов от COVID-19 и сертификатов между Россией и Европейским союзом (ЕС) не помогает активизации контактов в области бизнеса, подчеркнул глава РФ Владимир Путин в ходе переговоров с предпринимателями Италии, информирует ТАСС.

Путин рассказал о работе с ЕС по взаимному признанию вакцин от коронавируса
Политика

Президент России сообщил, что работа по взаимному признанию препаратов от коронавируса продолжается, но она еще не закончена. Он упомянул о совместном российско-итальянском сравнительном исследовании вакцин, проведенном Национальным институтом инфекционных заболеваний в Италии. «Исследование показало, что российская вакцина "Спутник V" продемонстрировала наибольший титр вирусонейтрализующих антител к штамму "омикрон", и вновь доказала тем самым свою высокую эффективность», — отметил Путин.

 

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