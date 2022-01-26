Президиум Народного Собрания принял решение о переносе восьмой сессии НС РД из-за эпидемиологической обстановки

Вчера, 25 января, Президиум Народного Собрания Дагестана объявил о решении признать утратившим силу указ Президиума НС региона от 18 января текущего года № 21 «О созыве, повестке дня и порядке работы восьмой сессии НС РД 7-го созыва». Вел собрание Председатель парламента Заур Аскендеров.

Спикер НС в связи с пандемией предложил темы, ранее отмеченные в повестке дня 8-й сессии НС, а также вопросы, которые могут поступить дополнительно, обсудить на февральской сессии.



Участники Президиума поддержали перенос и приняли соответствующий указ.