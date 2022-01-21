Сергей Меликов прокомментировал структурные изменения в Администрации Главы и Правительства РД

Так, постановлением лидера региона «О полномочном представителе Главы РД в НС Республики Дагестан» предусмотрено, что полномочный представитель будет представлять интересы руководителя региона в Народном Собрании РД, принимать участие в обеспечении осуществления Сергея Меликова права законодательной инициативы, а также участвовать в исполнении определенных полномочий в бюджетном процессе.

Для обеспечения работы этого должностного лица в структуре Администрации Главы и Правительства региона сформировано специальное подразделение – Секретариат полномочного представителя. Подробнее на сайте Главы Дагестана.