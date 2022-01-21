ЗАМАНА - Сергей Меликов прокомментировал структурные изменения в Администрации Главы и Правительства РД

Сергей Меликов прокомментировал структурные изменения в Администрации Главы и Правительства РД

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21 января, 2022. Пятница 09:11
Сергей Меликов прокомментировал структурные изменения в Администрации Главы и Правительства РД

Руководитель Дагестана Сергей Меликов подписал вчера, 20 января, ряд постановлений, предусматривающих определенные кадровые изменения.

Сергей Меликов прокомментировал структурные изменения в Администрации Главы и Правительства РД
Политика

Так, постановлением лидера региона «О полномочном представителе Главы РД в НС Республики Дагестан» предусмотрено, что полномочный представитель будет представлять интересы руководителя региона в Народном Собрании РД, принимать участие в обеспечении осуществления Сергея Меликова права законодательной инициативы, а также участвовать в исполнении определенных полномочий в бюджетном процессе.

Для обеспечения работы этого должностного лица в структуре Администрации Главы и Правительства региона сформировано специальное подразделение – Секретариат полномочного представителя. Подробнее на сайте Главы Дагестана.

 

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