ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов встретился с руководителями газеты «Замана» и информагентства «Дагестан»

Джамаладин Гасанов встретился с руководителями газеты «Замана» и информагентства «Дагестан»

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15 января, 2022. Суббота 20:13
Джамаладин Гасанов встретился с руководителями газеты «Замана» и информагентства «Дагестан»

В рамках региональной недели Депутат Государственной Думы Джамаладин Гасанов провел ряд встреч и прием граждан.

Джамаладин Гасанов встретился с руководителями газеты «Замана» и информагентства «Дагестан»
Политика

Сегодня Гасанов встретился с главным редактором республиканской газеты «Замана» Арсеном Юсуповым и руководителем РИА «Дагестан» Магомедом Магомедовым. Он поздравил  руководителей СМИ  прошедшим Днем российской печати.

 

Обратная связь с населением через республиканские СМИ является еще одним важным каналом связи депутата со своими избирателями. В ходе встречи был обсужден формат будущей встречи Джамалдина Гасанова с главными редакторами республиканских СМИ - в том числе и на национальных языках, которая должна состоятся в ближайшие месяцы. 

 

Как член комиссии по энергетике, Гасанов уделяет особое внимание проблемам ЖКХ в регионе. 

По его словам Магомед Магомедов на большой пресс-конференции Владимира Путина задал актуальный вопрос, касающийся проблем с энергоснабжением в Дагестане. 

 

« Мы со стороны депутатского корпуса готовы оказать всяческую поддержку в решении этого вопроса. Мы видим, как оперативно отреагировал на эту проблему президент нашей страны. Будем вместе развивать нашу республику», – подчеркнул Гасанов.

 

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