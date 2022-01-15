Джамаладин Гасанов встретился с руководителями газеты «Замана» и информагентства «Дагестан»

Сегодня Гасанов встретился с главным редактором республиканской газеты «Замана» Арсеном Юсуповым и руководителем РИА «Дагестан» Магомедом Магомедовым. Он поздравил руководителей СМИ прошедшим Днем российской печати.

Обратная связь с населением через республиканские СМИ является еще одним важным каналом связи депутата со своими избирателями. В ходе встречи был обсужден формат будущей встречи Джамалдина Гасанова с главными редакторами республиканских СМИ - в том числе и на национальных языках, которая должна состоятся в ближайшие месяцы.

Как член комиссии по энергетике, Гасанов уделяет особое внимание проблемам ЖКХ в регионе.

По его словам Магомед Магомедов на большой пресс-конференции Владимира Путина задал актуальный вопрос, касающийся проблем с энергоснабжением в Дагестане.

« Мы со стороны депутатского корпуса готовы оказать всяческую поддержку в решении этого вопроса. Мы видим, как оперативно отреагировал на эту проблему президент нашей страны. Будем вместе развивать нашу республику», – подчеркнул Гасанов.