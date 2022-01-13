С докладом по главной теме выступил советник Главы Дагестана, ответственный секретарь Комиссии Далгат Фейзуллаев. Он рассказал, что в прошлом году, благодаря принятым органами власти совместно с правоохранительными органами, общественными и религиозными сообществами комплексным мерам в 2021 году, как и в 2020, не допущено инцидентов террористического характера, смерти гражданских лиц и работников полиции.
Сергей Меликов провел заседание АТК в Дагестане
- Автор Мадина
- 13 января, 2022. Четверг 00:55
Вчера, 12 января, под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло собрание на тему итогов работы Антитеррористической комиссии в регионе за прошлый год, а также поставлены цели на 2022.
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