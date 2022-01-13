ЗАМАНА - Сергей Меликов провел заседание АТК в Дагестане

Сергей Меликов провел заседание АТК в Дагестане

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13 января, 2022. Четверг 00:55
Сергей Меликов провел заседание АТК в Дагестане

Вчера, 12 января, под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло собрание на тему итогов работы Антитеррористической комиссии в регионе за прошлый год, а также поставлены цели на 2022.

Сергей Меликов провел заседание АТК в Дагестане
Политика

С докладом по главной теме выступил советник Главы Дагестана, ответственный секретарь Комиссии Далгат Фейзуллаев. Он рассказал, что в прошлом году, благодаря принятым органами власти совместно с правоохранительными органами, общественными и религиозными сообществами комплексным мерам в 2021 году, как и в 2020, не допущено инцидентов террористического характера, смерти гражданских лиц и работников полиции.

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