Вчера, 12 января, под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло собрание на тему итогов работы Антитеррористической комиссии в регионе за прошлый год, а также поставлены цели на 2022.

С докладом по главной теме выступил советник Главы Дагестана, ответственный секретарь Комиссии Далгат Фейзуллаев. Он рассказал, что в прошлом году, благодаря принятым органами власти совместно с правоохранительными органами, общественными и религиозными сообществами комплексным мерам в 2021 году, как и в 2020, не допущено инцидентов террористического характера, смерти гражданских лиц и работников полиции.