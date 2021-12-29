ЗАМАНА - Султан Хамзаев попал в первую десятку рейтинга активности депутатов Госдумы РФ за осеннюю сессию

Султан Хамзаев попал в первую десятку рейтинга активности депутатов Госдумы РФ за осеннюю сессию

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29 декабря, 2021. Среда 13:34
Султан Хамзаев попал в первую десятку рейтинга активности депутатов Госдумы РФ за осеннюю сессию

Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев попал в первую десятку рейтинга активности.

Султан Хамзаев попал в первую десятку рейтинга активности депутатов Госдумы РФ за осеннюю сессию
Политика

Специалисты оценили деятельность депутатов в информационном поле, а также их законотворческую работу за период осенней сессии. Исследование осуществляли с октября по декабрь текущего года. Нужно заметить, что Султан Хамзаев находится на 8 месте. Рейтинг возглавляет спикер ГосДумы Вячеслав Володин.

 

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