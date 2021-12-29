Султан Хамзаев попал в первую десятку рейтинга активности депутатов Госдумы РФ за осеннюю сессию

Специалисты оценили деятельность депутатов в информационном поле, а также их законотворческую работу за период осенней сессии. Исследование осуществляли с октября по декабрь текущего года. Нужно заметить, что Султан Хамзаев находится на 8 месте. Рейтинг возглавляет спикер ГосДумы Вячеслав Володин.