«Планируется, что Россия и НАТО проведут встречу 12 января», — передает агентство.
Накануне заявлялось, что переговоры РФ и США по Украине и контролю над вооружениями пройдет 10 января, а 13 января поговорят представители России и ОБСЕ.
Белый дом объявил 12 января датой встречи представителей России с участниками НАТО, информирует Reuters, ссылаясь на сотрудника администрации США.
«Планируется, что Россия и НАТО проведут встречу 12 января», — передает агентство.
Накануне заявлялось, что переговоры РФ и США по Украине и контролю над вооружениями пройдет 10 января, а 13 января поговорят представители России и ОБСЕ.
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