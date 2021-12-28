ЗАМАНА - Белый дом назвал дату встречи России с членами НАТО

Белый дом назвал дату встречи России с членами НАТО

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28 декабря, 2021. Вторник 09:09
Белый дом назвал дату встречи России с членами НАТО

Белый дом объявил 12 января датой встречи представителей России с участниками НАТО, информирует Reuters, ссылаясь на сотрудника администрации США.

Белый дом назвал дату встречи России с членами НАТО
Политика

«Планируется, что Россия и НАТО проведут встречу 12 января», — передает агентство.

Накануне заявлялось, что переговоры РФ и США по Украине и контролю над вооружениями пройдет 10 января, а 13 января поговорят представители России и ОБСЕ.

 

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