ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов поздравил ветерана из Махачкалы с наступающим Новым годом

Джамаладин Гасанов поздравил ветерана из Махачкалы с наступающим Новым годом

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27 декабря, 2021. Понедельник 22:00
Джамаладин Гасанов поздравил ветерана из Махачкалы с наступающим Новым годом

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов в рамках «региональной недели» поздравил с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Виктора Хасанова. 

Джамаладин Гасанов поздравил ветерана из Махачкалы с наступающим Новым годом
Политика

 

Такие поздравления ветеранов были инициированы Единой Россией. 

Депутат вручил ветерану подарок от партии и пожелал крепкого здоровья.

 

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