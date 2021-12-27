Такие поздравления ветеранов были инициированы Единой Россией.
Депутат вручил ветерану подарок от партии и пожелал крепкого здоровья.
Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов в рамках «региональной недели» поздравил с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Виктора Хасанова.
Такие поздравления ветеранов были инициированы Единой Россией.
Депутат вручил ветерану подарок от партии и пожелал крепкого здоровья.
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