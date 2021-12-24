Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов «Моя задача – помогать моим избирателям»

Сегодня, 24 декабря, в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» в Махачкале приём граждан провёл депутат ГосДумы Джамаладин Гасанов. Всего за помощью в решении проблем к парламентарию обратилось 5 дагестанцев с разных районов республики.

Первое обращение поступило от жительницы Хасавюртовского района с просьбой оказать содействие в выделении медицинской квоты её матери в специализированную клинику. Депутат созвонился с министром здравоохранения РД, которая сообщила, что вопрос будет решён положительно в ближайшее время.

Глава с.Хахита Левашинского района Ш.Арсланбеков обратился с просьбой оказать содействие в строительстве нового здания администрации села, которое сгорело в 2019 году.

Директор Агадинской СОШ Гунибского района Ш.Дибирмагомедов обратился с просьбой оказать помощь в ремонте и оснащении школы необходимым оборудованием.

Депутат послушал граждан, услышал с первых уст о проблемах, которые существуют в разных уголках республики и пообещал своим избирателям взять под личный контроль решения их проблем.

Патимат Мирзаева