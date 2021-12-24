Лидер Дагестана Сергей Меликов дал комментарий по пресс-конференции Президента РФ
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2021. Пятница 13:08
Руководитель РД Сергей Меликов прокомментировал итоговую пресс-конференцию Главы России Владимира Путина в своем аккаунте Instagram.
Последнее от Мадина
- Netflix выпустил «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо
- В Дагестане продолжается работа по решению проблемы самовольных построек
- Китай прокомментировал пресс-конференцию президента РФ Путина
- В Дагестане с 2022 года начнут программу обновления энергосетей
- Меликов: Дагестану удалось наладить взаимодействие с Минэнерго РФ по проблемным вопросам