Они отмечают жесткую позицию главы России в отношении расширения вооруженных сил Североатлантического альянса у границ страны и заметили, что Пекин сталкивается с аналогичными ситуациями в таких регионах, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив. «Многие жители Китая восхищаются храбростью Владимира Путина в вопросе защиты национальных интересов его страны», — заявили в Global Times.
Китай прокомментировал пресс-конференцию президента РФ Путина
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2021. Пятница 12:06
СМИ Китая уделили много внимания словам главы РФ Владимира Путина об угрозе расширения НАТО на восточном направлении, оценивая ежегодную большую пресс-конференцию президента страны. Об этом информирует Global Times.
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