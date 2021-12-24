Китай прокомментировал пресс-конференцию президента РФ Путина

СМИ Китая уделили много внимания словам главы РФ Владимира Путина об угрозе расширения НАТО на восточном направлении, оценивая ежегодную большую пресс-конференцию президента страны. Об этом информирует Global Times.

Они отмечают жесткую позицию главы России в отношении расширения вооруженных сил Североатлантического альянса у границ страны и заметили, что Пекин сталкивается с аналогичными ситуациями в таких регионах, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив. «Многие жители Китая восхищаются храбростью Владимира Путина в вопросе защиты национальных интересов его страны», — заявили в Global Times.