ЗАМАНА - Началась 6 сессия Народного Собрания Дагестана

Началась 6 сессия Народного Собрания Дагестана

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22 декабря, 2021. Среда 11:38
Началась 6 сессия Народного Собрания Дагестана

Шестая (декабрьская) сессия Народного Собрания Дагестана началась сегодня в Махачкале. Открыл собрание Председатель республиканского парламента Заур Аскендеров.

Началась 6 сессия Народного Собрания Дагестана
Политика

Парламентарии на собрании обсудят 28 тем, например, законопроект «О республиканском бюджете Дагестана на следующий год и на плановый период 2023 и 2024 годов» во втором чтении. Также будут обсуждены изменения в ряд законопроектов об увеличении пожизненных выплат родственникам участников войны в Афганистане. Далее Сессия осуществит ряд кадровых решений. Депутатам также необходимо будет обсудить и принять Примерную программу законопроектной деятельности и контрольной работы Народного Собрания региона на следующий год.

 

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