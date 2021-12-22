Началась 6 сессия Народного Собрания Дагестана

Парламентарии на собрании обсудят 28 тем, например, законопроект «О республиканском бюджете Дагестана на следующий год и на плановый период 2023 и 2024 годов» во втором чтении. Также будут обсуждены изменения в ряд законопроектов об увеличении пожизненных выплат родственникам участников войны в Афганистане. Далее Сессия осуществит ряд кадровых решений. Депутатам также необходимо будет обсудить и принять Примерную программу законопроектной деятельности и контрольной работы Народного Собрания региона на следующий год.