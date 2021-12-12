ЗАМАНА - Магомед Гаджиев стал советником лидера Дагестана

Магомед Гаджиев стал советником лидера Дагестана

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12 декабря, 2021. Воскресенье 01:53
Магомед Гаджиев стал советником лидера Дагестана

Магомед Гаджиев стал советником лидера РД. Соответствующее постановление подписал глава региона Сергей Меликов.

Магомед Гаджиев стал советником лидера Дагестана
Политика

«Назначить Гаджиева Магомеда Абубакаровича советником лидера Дагестана», – значится в указе.

Постановление начало работать с 9 декабря.

 

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