«Назначить Гаджиева Магомеда Абубакаровича советником лидера Дагестана», – значится в указе.
Постановление начало работать с 9 декабря.
Магомед Гаджиев стал советником лидера РД. Соответствующее постановление подписал глава региона Сергей Меликов.
«Назначить Гаджиева Магомеда Абубакаровича советником лидера Дагестана», – значится в указе.
Постановление начало работать с 9 декабря.
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