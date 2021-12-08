Президент России подчеркнул, что отношения с ФРГ имеют большое значение не только для жителей наших стран, но и для всей Европы. Он выразил надежду на улучшение конструктивного диалога между странами и сотрудничества по важным вопросам двусторонней и международной повестки.
Путин поздравил нового канцлера ФРГ в связи с вступлением в должность
- Автор Мадина
- 08 декабря, 2021. Среда 15:27
Глава РФ Владимир Путин отправил поздравительное письмо Олафу Шольцу по случаю его вступления в должность Федерального канцлера Германии. Текст поздравления опубликован на портале Кремля.
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