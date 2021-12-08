ЗАМАНА - Путин поздравил нового канцлера ФРГ в связи с вступлением в должность

Путин поздравил нового канцлера ФРГ в связи с вступлением в должность

Автор
08 декабря, 2021. Среда 15:27
Путин поздравил нового канцлера ФРГ в связи с вступлением в должность

Глава РФ Владимир Путин отправил поздравительное письмо Олафу Шольцу по случаю его вступления в должность Федерального канцлера Германии. Текст поздравления опубликован на портале Кремля.

Путин поздравил нового канцлера ФРГ в связи с вступлением в должность
Политика

Президент России подчеркнул, что отношения с ФРГ имеют большое значение не только для жителей наших стран, но и для всей Европы. Он выразил надежду на улучшение конструктивного диалога между странами и сотрудничества по важным вопросам двусторонней и международной повестки.

 

Прочитано 37 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top