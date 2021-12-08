Путин поздравил нового канцлера ФРГ в связи с вступлением в должность

Президент России подчеркнул, что отношения с ФРГ имеют большое значение не только для жителей наших стран, но и для всей Европы. Он выразил надежду на улучшение конструктивного диалога между странами и сотрудничества по важным вопросам двусторонней и международной повестки.