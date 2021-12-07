ЗАМАНА - Раскрыто время переговоров Байдена и Путина

Раскрыто время переговоров Байдена и Путина

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07 декабря, 2021. Вторник 09:07
Раскрыто время переговоров Байдена и Путина

В Белом доме объявили время видеозвонка глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он пройдет в 18:00 по Москве 7 декабря, информирует ТАСС, ссылаясь на график, распространенный администрацией Вашингтона.

Раскрыто время переговоров Байдена и Путина
Политика

Сообщают, что видеозвонок президентов двух стран пройдет в закрытом для журналистов режиме. Кроме того, информируют, что перед разговором с Владимиром Путиным у Джо Байдена пройдет только ежедневный разведбрифинг. В графике главы США больше нет других планов на сегодняшний день.

 

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