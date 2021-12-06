Президент России прилетел на переговоры в Индию ранее в этот день. Кортеж Владимира Путин приехал к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, там его встретил Моди. Лидеры стран позировали журналистам для совместной фотографии, а после этого прошли во дворец, где и начались переговоры. Вместе с президентом РФ в Индию прилетел глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Путин и Моди встретились в Нью-Дели
- Автор Мадина
- 06 декабря, 2021. Понедельник 16:44
В Нью-Дели сегодня, 6 декабря, идет встреча главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Последнее от Мадина
- Новый детский сад на 250 мест введут в эксплуатацию до конца года в Кизилюрте
- Новый детский сад на 250 мест введут в эксплуатацию до конца года в Кизилюрте
- Появился трейлер спецэпизода «Гарри Поттера»
- Банк России объяснил высокую инфляцию в регионе следствием менталитета дагестанцев
- Владимир Путин прилетел на переговоры в Индию