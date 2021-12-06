Путин и Моди встретились в Нью-Дели

Президент России прилетел на переговоры в Индию ранее в этот день. Кортеж Владимира Путин приехал к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, там его встретил Моди. Лидеры стран позировали журналистам для совместной фотографии, а после этого прошли во дворец, где и начались переговоры. Вместе с президентом РФ в Индию прилетел глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.