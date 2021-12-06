ЗАМАНА - Путин и Моди встретились в Нью-Дели

Путин и Моди встретились в Нью-Дели

Автор
06 декабря, 2021. Понедельник 16:44
Путин и Моди встретились в Нью-Дели

В Нью-Дели сегодня, 6 декабря, идет встреча главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Путин и Моди встретились в Нью-Дели
Политика

Президент России прилетел на переговоры в Индию ранее в этот день. Кортеж Владимира Путин приехал к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, там его встретил Моди. Лидеры стран позировали журналистам для совместной фотографии, а после этого прошли во дворец, где и начались переговоры. Вместе с президентом РФ в Индию прилетел глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров. 

 

Прочитано 38 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top