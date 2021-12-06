Как сообщают, в беседе политики обсудят темы «последующего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией». Также Путин и Моди обсудят важные вопросы международной повестки, в том числе сотрудничество в рамках Группы двадцати (G20) и БРИКС.
Владимир Путин посетит Индию
- Автор Мадина
- 06 декабря, 2021. Понедельник 10:22
Глава РФ Владимир Путин сегодня, 6 декабря, полетит в Индию, где посетит встречу с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом информируют на официальном сайте Кремля.
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