ЗАМАНА - Владимир Путин посетит Индию

Владимир Путин посетит Индию

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06 декабря, 2021. Понедельник 10:22
Владимир Путин посетит Индию

Глава РФ Владимир Путин сегодня, 6 декабря, полетит в Индию, где посетит встречу с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом информируют на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин посетит Индию
Политика

Как сообщают, в беседе политики обсудят темы «последующего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией». Также Путин и Моди обсудят важные вопросы международной повестки, в том числе сотрудничество в рамках Группы двадцати (G20) и БРИКС.

 

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